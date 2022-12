Napoli, rinasce piazzetta Belvedere, grazie all'opera dei volontari del Vomero

Ordinata, pulita, colorata da fiori e piante e con un uomo che legge un libro scelto fra gli espositori del Bookcrossing. È la felice l'istantanea di piazzetta Belvedere, al Vomero.

Lo slargo al centro del quartiere, in poco più di un anno, da luogo di degrado si è trasformato in centro di sociali­zzazione e bookcross­ing, grazie all'impe­gno dell'avvocato ambientalista, Fabio Procaccini, subito seguito dagli instancabili volontari, Ruben D'Agostino, Antonio Malva e Valeria Ricci.

Soprannominato Simpaticamente “Il sindaco di piazzetta Belvedere”, Fabio, vigile educatore, tutti i giorni ricopre varie mansioni: netturbino, giardiniere, pittore, perseguendo il suo obiettivo, resistere all'asfissiante inciviltà.

«Non ce la facevo piu' ad affacciarmi e vedere il degrado piu' assoluto ed ho iniziato a FARE» spiega Fabio, «Dalla tinteggiatura delle panchine all'allontanamento coatto degli scooter, dalla tinteggiatura delle fioriere all'apposizione di tante altre per dissuadere l'ingresso e la sosta di scooter in piazza. Pulisco tutti i giorni ed invito le persone che mangiano in piazzetta a non lasciare sporco. Dal 15 marzo l'innesto in piazza del bookcrossing che vive di vita propria ininterrottamente h24. La nostra Municipalità mi è stata vicino ed ha assecondato la mia richiesta di collocazione delle tre grandi fioriere: una al centro e due ai lati dell'edicola ed inoltre ha disposto la sistemazione di alcune crepe nel pavimento. Oggi la piazza è libera e usufruibile e le persone possono goderla. Chiedo a tutti di provarci, provate a fare qualcosa per Napoli che a Napoli tutto è possibile anche i miracoli».