Il ritorno del megastore: la Rinascente cerca casa a Napoli

Mercoledì 14 Novembre 2018, 06:30 - Ultimo aggiornamento: 14-11-2018 07:04

La Rinascente torna a Napoli. A dieci anni dalla chiusura avvenuta nel settembre 2008, i vertici dell'impresa commerciale più antica d'Italia, nata a Milano nel 1865, decidono di riaprire il mega store nel cuore della città che fa shopping. Le agenzie immobiliari sono già alla ricerca di una sede «prestigiosa» sulla base delle precise indicazioni arrivate da Milano: palazzo storico, circa 6mila metri quadrati a disposizione, zona centro. Via Toledo sarebbe l'ideale, la stessa area dove la Rinascente, poco lontano da Piazza Carità, in uno dei più belli e antichi palazzi della città, ha avuto sede per circa ottanta anni. «Dopo l'importante apertura del flagship store di Roma Tritone poco più di un anno fa, - dicono i responsabili della Rinascente - spinti anche dagli ottimi risultati dello storico store di Milano e contestualmente agli investimenti per gli imponenti progetti in corso a Torino e Firenze, abbiamo deciso di voler tornare a lavorare nella città di Napoli».