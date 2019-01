Napoli, rinviati ancora i lavori di via Marina: tre anni di ordinario caos

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 13 Gennaio 2019, 08:30

Manca la firma del contratto tra il Comune e la nuova ditta aggiudicataria, l'associazione di imprese Cogepa-Paco: slittano ancora i lavori di via Marina. Dopo la consegna delle aree dal vecchio consorzio al Comune avvenuta giovedì scorso, Palazzo San Giacomo aveva chiesto alla società di avviare subito con gli operai la messa in sicurezza del cantiere già a partire dalla prossima settimana. Ma la nuova società chiede più tempo: «Non abbiamo ancora definito il contratto e senza non si può partire». Tutto rinviato alla seconda metà di gennaio. Non solo. Il Comune lavora al piano B per non perdere i fondi europei se non si riuscirà a finire i lavori entro marzo, nel caso in cui dall'Ue non dovesse arrivare la proroga. Restyling solo per metà strada: il tratto già quasi finito di via Volta-via Vespucci. Rinviate le opere accessorie su via Reggia di Portici, dove si metterebbe mano solo ai binari del tram e all'ultima mano di asfalto. Niente marciapiedi allargati con le aiuole. È il cosiddetto stralcio: ridurre il progetto originario fino a un massimo del 20% scremandolo dai lavori ritenuti non più necessari. Un modo per bruciare i tempi e consentire il collaudo funzionale della strada già a marzo. E non perdere i fondi europei. La parte restante dei lavori potrebbe essere assorbita, poi, dal nuovo mega-appalto per il restyling di corso San Giovanni, fino a Croce Lagno, ai confini di Portici, che partirà subito dopo via Marina. Solo un'ipotesi, al momento, al vaglio dei tecnici.