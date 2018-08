Napoli, riparte il cantiere di via Marina: fine a marzo o l'Europa rivuole i soldi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 30 Agosto 2018, 07:30

Il Comune accelera per far ripartire i lavori su via Marina. La dead line è fissata alla settimana del 10 settembre. Questo il termine per sciogliere le riserve condiviso tra Palazzo San Giacomo e il Consorzio Infratech, il colosso dell'edilizia arrivato terzo alla gara del 2015 e in cima alla lista per riprendere in mano il cantiere dopo il no di Romeo. Non appena arriverà l'ok del Consorzio, i lavori partiranno. Ieri il tavolo tecnico in Comune. Mentre da lunedì Asìa ha avviato la bonifica dell'area da rifiuti e sterpaglie. In caso di accordo col Consorzio, però, i lavori riprenderanno a pieno ritmo proprio in contemporanea con la riapertura delle scuole e degli uffici. Immaginabile il caos.Ieri pomeriggio, c'è stato l'incontro tecnico tra le parti, dopo un primo sopralluogo informale sul cantiere avvenuto a metà agosto. La trattativa è in stato avanzato. A Palazzo San Giacomo c'è ottimismo e si conta di chiudere la partita entro i prossimi giorni. Anche dal Consorzio trapela l'interesse a proseguire i lavori. Manca solo la decisione finale, non scontata, che dipenderà dall'esito della valutazione sui tempi a disposizione per completare l'opera, che va ultimata e rendicontata entro marzo 2019. Il grosso degli interventi in sospeso riguarda il chilometro e mezzo che separa la Rotonda Sant'Erasmo dall'ingresso dell'autostrada del Ponte dei Francesi. Se si sforano i tempi, infatti, si rischia di dover restituire i fondi all'Europa. Ma il cronoprogramma degli interventi è già stilato. Si partirà dalle fognature e dai sottoservizi, che nel tratto finale, da via Reggia di Portici in poi, sono ancora a cielo aperto.