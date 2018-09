Napoli, accordo sui lavori: riparte il cantiere di via Marina

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Sabato 29 Settembre 2018, 08:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Svolta su via Marina. Il Consorzio Infratech dice sì al Comune per riaprire il cantiere. Ieri pomeriggio è stata inviata la proposta di adesione all'interpello. L'impresa chiede di avere la consegna delle aree a partire dal 15 ottobre. Sarà corsa contro il tempo, perché la strada dovrà essere terminata e fruibile entro il 31 marzo prossimo, altrimenti si rischia di dover restituire i fondi europei a Bruxelles. I lavori sono ultimati al 75%, ma c'è da fare ancora tutto il tratto che dalla Rotonda Sant'Erasmo arriva fino a corso San Giovanni. Il tutto mentre si approssima l'inverno, con il rischio di avere rallentamenti per il brutto tempo e per le piogge, mentre dal primo ottobre partirà il nuovo piano traffico tra via Ferraris e via Gianturco. Con l'ok di Infratech al Municipio si chiude così la fase amministrativa dell'interpello alle aziende in graduatoria del bando del 2014, dopo la rescissione del contratto alla prima aggiudicataria avvenuta a giugno e il no, a luglio, della seconda arrivata, Romeo Gestioni. La prossima settimana è previsto un sopralluogo sul posto degli ingegneri per visionare gli ultimi dettagli tecnici. Sotto osservazione condutture, materiali e illuminazione.