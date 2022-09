Napoli riparte nel caos: la trappola dei cantieri, in tilt piazza Municipio

Napoli riparte nel caos. Il rientro dalle ferie estive quest’anno sarà più traumatico del solito. I napoletani si sono ritrovati imbottigliati nel tetris dei cantieri, in attesa del test scuola. Alcune opere sono già partite, altre lo saranno nei prossimi giorni. Il «bentornati in città» che sa di beffa riecheggia nei pressi di piazza Municipio, dove gli automobilisti sono piombati nell’incubo traffico.

Le maggiori difficoltà sono quelle relative al proseguimento dei lavori di completamento della stazione Municipio della linea 1. L’11 agosto è stato ampliato il cantiere centrale di via Cristoforo Colombo, all’altezza di piazza Municipio, per procedere al ripristino di 80 metri di binari del tram. I lavori prevedono un nuovo dispositivo di traffico, che già ieri ha causato non pochi problemi alla viabilità. Cosa prevede? La chiusura del varco che consentiva agli utenti diretti verso piazza Municipio e provenienti da Via Acton di passare dalla corsia lato mare a quella lato fabbricarti e raggiungere piazza Municipio o piazza Borsa. L’attivazione del semaforo altezza chiesa di Porto Salvo per consentire agli utenti provenienti dalla galleria Vittoria e da via Acton, che rimarranno sulla corsia lato mare di via Cristoforo Colombo, la svolta a sinistra verso via Marchese Campodisola per raggiungere piazza Borsa o piazza Municipio. I lavori dureranno circa cinque mesi. In accordo con Terna, proseguono i lavori di ammodernamento della rete elettrica. Dal 12 settembre fino al 13 novembre le attività si svolgeranno su via Nuova Marina, occupando l’interno degli stalli di sosta a pagamento, con l’obiettivo di impattare al minimo la viabilità ordinaria. Dal 30 ottobre fino al giorno dell’Immacolata il cantiere si sposterà su via Ponte della Maddalena e piazza Duca degli Abruzzi. Ma non finisce qui. Da oggi, fino al 9 settembre, dalle 7 fino alle ore 17 saranno eseguite le operazioni di ripavimentazione stradale di via Giacinto Gigante, nel tratto compreso tra piazza Muzii e via Confalone. Le opere saranno eseguite a traffico aperto mediante chiusura parziale a tratti della carreggiata. Ieri intanto è partito anche il cantiere - come anticipato dal Comune di Napoli - che prevede il divieto di transito veicolare nella galleria di via Pigna (ingresso Perimetrale Vomero-Soccavo-Pianura), per consentire i lavori necessari all’installazione di pali per i pannelli a messaggio variabile.

Nuova grana per il sindaco Gaetano Manfredi. In Consiglio comunale il presidente della commissione Mobilità Nino Simeone solleva il caso della mancata convocazione della Conferenza permanente di servizi, istituita dall’amministrazione comunale per affrontare le tematiche nell’ambito della viabilità, che non si riunisce più con cadenza settimanale. «Ho scritto all’amministrazione ad aprile e ancora a giugno, ma non è cambiato nulla - spiega Simeone -. È un adempimento imprescindibile per i lavori della commissione che deve essere messa in grado di svolgere il proprio ruolo di indirizzo e controllo degli atti e delle attività dell’amministrazione in cui ha competenza». E incalza: «La commissione da mesi non riceve alcuna comunicazione dalle Municipalità e dagli uffici centrali che si occupano di viabilità, trasporti e soprattutto di lavori pubblici, creandoci non poco imbarazzo con i cittadini che si rivolgono al Consiglio comunale per avere risposte. Praticamente - rimarca Simeone - a pochissimi giorni dall’apertura delle scuole non siamo nelle condizioni di conoscere quali e quanti siano gli interventi di manutenzione stradale, quali siano le strade interessate agli interventi ordinari e straordinari e gli istituti scolastici eventualmente interessati da manutenzione. Spero di incontrare il sindaco in tempi stretti, per discutere di queste e tante altre criticità, alle quali sono sicuro porrà rimedio».