Giornata di ripartenza per bar e ristoranti in Campania. Con l’ingresso in zona gialla fino a venerdì i pubblici esercizi riprendono le attività anche al tavolo. Così in un lunedì mattina, con un sole timido che fa capolino dopo giorni di pioggia incessante, anche i napoletani tornano a condividere una tazza di caffè in compagnia o a gustare una pizza in famiglia sul lungomare.

Nessun assalto ai locali, né tantomeno file, soltanto la voglia per chi è libero da lavoro e studio di trascorrere una mattinata che «abbia il sapore della normalità». «Stamattina sono arrivati un po' di clienti nostri felici di sedersi - racconta Valentino, barista a via Chiaia - il bar è come una piazzetta dove si può parlare, rilassarsi. Mancava questa quotidianità». «Finalmente una pizza - dice una signora seduta a un tavolo del lungomare con i nipoti - le regole vanno rispettate ma abbiamo sempre più bisogno a livello psicologico di un po' di libertà. Ci stiamo sacrificando da un anno, adesso è il governo a dover fare qualcosa per noi».

Ed è sempre al governo che i titolari dei ristoranti si appellano per sperare che non ci siano ulteriori stop in arrivo con il nuovo Dpcm, ancora al vaglio dell’esecutivo, e che dovrebbe entrare in vigore da sabato 16. E' sulla possibilità di lavorare durante il weekend che gli imprenditori fanno pressione. «Noi chiediamo di riaprire tutti i giorni, anche il sabato e la domenica - spiega Mirco Martucci, proprietario de I Re di Napoli - rispettando le raccomandazioni del governatore De Luca e i protocolli sanitari come abbiamo sempre fatto». Nella giornata di ieri De Luca ha infatti firmato un richiamo all’osservanza delle disposizioni di sicurezza vigenti per l’esercizio delle attività di ristorazione, in cui si ribadiva che il consumo è consentito a un massimo di 4 persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi.

Ad alzare l’asticella delle richieste è Antonino Della Notte, proprietario di 4 locali su via Partenope. A causa della forte mareggiata che ha colpito il lungomare nei giorni scorsi, Della Notte oggi è riuscito a tirare su le saracinesche di uno solo dei suoi ristoranti. «Crediamo in questa ripartenza soprattutto perché speriamo che non ci farà più fermare - sottolinea - Considerati i numeri della Campania ci auguriamo di passare dalla zona gialla in fascia bianca, di cui si discute, e che si inizi a fare orario continuato fino al turno serale. Il coprifuoco non deve esistere più, non siamo in guerra. Devono esistere i controlli, bisogna evitare gli assembramenti dei giovani nella piazze e fuori ai locali».

