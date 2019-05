Case con l'amianto, il dramma dimenticato dei bipiani di Ponticelli

Mercoledì 1 Maggio 2019, 10:00

«In queste case cariche di amianto dovevamo restare due mesi, ci abitiamo da ventidue anni»: Cira ha cresciuto dieci figli nei bipiani di Ponticelli, ma adesso non ne può proprio più. Come lei altre trecento persone sperano in un tetto e la loro protesta è stata raccolta nei giorni scorsi anche dalle Iene.Tra fili scoperti e mura precarie negli alloggi stentano la vita disperati di mezzo mondo: italiani, ma soprattutto africani ed albanesi. Gli edifici furono costruiti subito dopo il terremoto, ed insieme a molti altri della zona erano stati pensati come case parcheggio destinate ad ospitare i senzatetto in attesa della costruzione degli alloggi definitivi. Molti di questi prefabbricati pesanti, come furono definiti all'epoca, vennero occupati dagli abusivi. Poi molte situazioni furono sanate, a tante famiglie fu trovato un alloggio e gli edifici furono abbattuti: ma quelli di via Volpicelli sono stati occupati prima che arrivassero le ruspe. Sono rimasti in piedi, ma versano in condizioni sempre più precarie. La vita da quelle parti è simile a un inferno. Eppure nessuno è disponibile ad abbandonare il tetto, un po' perché non saprebbe dove andare, un po' perché tutti (o quasi) sono convinti di aver maturato il diritto a una casa vera».«Noi più di trenta anni fa avevano occupato un'abitazione in via Gianbattista Vela - racconta Cira - poi, quando il Comune decise di abbattere il fabbricato, diede una casa a chi era entrato prima del '94. Io avevo occupato nel '95 e per pochi giorni la mia posizione non è stata sanata. Per abbattere il fabbricato parcheggiarono le famiglie non regolarizzabili nei bipiani. Al Comune ci dissero: Ci state due mesi e poi andate via perché c'è l'amianto. Ma stiamo ancora qua». I bipiani restano, ma la popolazione cambia. Accanto al nucleo storico delle famiglie italiane si sono sistemati stranieri che continuano ad alternarsi. «Il Comune ci aveva promesso di ristrutturare le scuole dismesse del rione Incis e di via Bartolo Longo, ma poi non ha fatto niente», dice Cira che resta nelle sue quattro stanze insieme a cinque figli e tre nipoti. Nove persone in tutto, esposte al rischio amianto. «Il sindaco ha trovato dei fondi per intervenire tramite la Città Metropolitana», spiega l'assessore al Patrimonio, Alessandra Clemente. Ma il problema resta: sarà difficile assegnare un appartamento a chi ha occupato strutture da abbattere e che quindi non è sanabile.