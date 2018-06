«Dragaggi al porto di Napoli, tre mesi di ritardo a causa dell'Arpac»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 5 Giugno 2018, 10:59 - Ultimo aggiornamento: 05-06-2018 10:59

Controllo io, controlli tu. Controllano tutti o nessuno. Fatto sta che i dragaggi nel porto di Napoli sono rimasti fermi per altri tre mesi allungando ulteriormente i danni che tutti questi ritardi comportano. E il presidente dell'Autorità di sistema portuale del mare Tirreno centrale, Pietro Spirito, ha affidato all'Ansa il suo disappunto parlando senza mezzi termini di «Paese complicato» e mettendo sotto accusa proprio l'Arpac, l'Agenzia regionale per l'ambiente.«I dragaggi al porto di Napoli sono ripresi - ha spiegato Spirito - dopo uno stop and go per l'ennesima rimodulazione della matrice dei controlli da parte dell'Arpac, ora lo abbiamo superato e riprendiamo. Dovevano finire a dicembre e invece finiremo a marzo 2019. Purtroppo l'Italia è un Paese complicato - aggiunge Spirito - e il primo ostacolo da superare è la burocrazia. Avevamo già concordato il sistema di controlli sulle sabbie con l'Arpac prima dell'inizio dei lavori ma poi ci hanno chiesto di rimodularli a lavori in corso. Quindi i lavori sono partiti, poi sono stati interrotti, poi ripartiti e interrotti di nuovo. È una tela di Penelope che si aggiorna ogni giorno, ogni minuto, ogni ora».