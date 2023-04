Napoli, dopo 40 anni le tele del Settecento tornano nella chiesa dei Santi Filippo e Giacomo

Piccolo miracolo di buona volontà e tenacia al centro storico di Napoli: dopo quarant'anni, nella chiesa dei Santi Filippo e Giacomo in via San Biagio dei Librai, sono tornate le antiche tele e le sculture lignee che adornavano pareti e altari.

Il protagonista principale di questa vicenda si chiama Massimo Faella, fondatore di "Respiriamo Arte", il gruppo che si occupa del recupero e della valorizzazione di luoghi storici e dimenticati di Napoli.

L'associazione cura le visite turistiche nella chiesa che venne fondata, nel '700, dalla corporazione dell’Arte della Seta. Un tempo quel luogo sacro era adornato da tele e sculture preziose che, però, in seguito al terremoto del 1980, vennero rimosse: era un'epoca in cui i furti nelle chiese erano frequenti, e l'unica maniera per salvare le opere era portarle in luoghi sicuri.

Quando Faella s'è reso conto che all'appello mancavano opere importanti, ha iniziato la sua personale caccia al tesoro artistico che l'ha condotto verso la Soprintendenza. Con il supporto della funzionaria Barbara Balbi è riuscito a individuare tutte le opere mancanti che erano custodite in deposito, così è stata avviata la procedura di recupero e di risistemazione nei luoghi originari.



Le difficoltà (e i costi) del trasporto, sono state cancellate dalla generosità di una ditta specializzata in trasporto d'opere d'arte, iche hanno anche provveduto alla risistemazione delle tele all'interno della chiesa.

Oggi nella chiesa dei Santi FIlippo e Giacomo sono tornate al loro posto quattro tele realizzate nel '700: Madonna del Rosario, realizzata da Alessio d’Elia; San Pietro d’Alcantara che confessa Santa Teresa d’Avila, di Lorenzo de Caro; Visione di San Filippo Neri, di Simone Boccieri e Santa Elisabetta di Turingia, di Alessio d’Elia. Sono state rimesse al loro posto anche due statue lignee raffiguranti le virtù teologali, che appartenevo all’apparato decorativo dell'altare ligneo del 1712, oggi conservato nell’antica sacrestia e due mensole lignee intagliate e dorate, anche queste Settecentesche.

Emozionato il parroco della chiesa dei Santi Filippo e Giacomo, padre Gervais: «È un grande momento di restituzione di fede e memoria; respiriamo arte ha questa Chiesa nel cuore e se ne prende cura giorno dopo giorno. Grazie ai ragazzi dell'Associazione e a tutti coloro che hanno contribuito al ritorno delle antiche opere».