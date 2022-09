Napoli, riunione in commissione per i buoni viaggio per taxi ed Ncc

Sono esigui i primi dati sull'impiego dei buoni viaggio per il servizio taxi e noleggio con conducente in città. Di 1.976.668,19 euro assegnati al Comune di Napoli ad oggi sono stati fatturati solo 5.111 euro. È quanto emerso oggi in commissione Politiche sociali, presieduta da Massimo Cilenti, che ha incontrato Sara Chiauzzi, funzionaria del servizio Politiche di Inclusione sociale. «A fronte di una facile accessibilità alla piattaforma, alla quale si accede obbligatoriamente con Spid, sono ancora molti i conducenti di taxi e n.c.c. che non accettano i Buoni - ha spiegato Chiauzzi - generando moltissime proteste da parte degli aventi diritto».

«Un dato che desta molte perplessità e sul quale è necessario fare le opportune valutazioni, ha precisato Cilenti, inaccettabile per la città, che riceve aiuti statali ma rischia di non riuscire a spenderli. Stesse criticità evidenziate dai consiglieri intervenuti nel dibattito» - Toti Lange (Misto), Iris Savastano (Forza Italia), Sergio Colella (Manfredi Sindaco), Rosario Andreozzi ( Napoli solidale Europa Verde), Gennaro Esposito (Manfredi Sindaco) - che hanno chiesto un confronto a stretto giro con il Sindaco, gli assessori alle Politiche sociali e alla Mobilità e i dirigenti competenti per individuare le misure da mettere in campo, garantire un servizio per le fasce più deboli e non perdere i fondi stanziati, che vanno spesi entro il 31 dicembre 2022.