Napoli, la rotatoria dei rifiuti e dei lavori dimenticati

Giovedì 20 Dicembre 2018, 13:00

Doveva essere riqualificata un anno fa con lavori per 50mila euro la Rotonda dell'Arenaccia. C'era già lo schema di progetto realizzato dai tecnici dell'assessorato alle Infrastrutture, che prevedeva il restyling anche dell'altra rotonda di piazza Ottocalli, per un importo complessivo di 100mila euro per entrambe le rototorie (50mila ciascuna). E i fondi erano stati inseriti nel bilancio di previsione 2017 del Comune. Ma dopo ulteriori approfondimenti, gli uffici tecnici hanno cambiato il progetto, estendendo il restyling a tutta la piazza, includendo anche il rifacimento della pavimentazione stradale, la canalizzazione spartitraffico, fogne e marciapiedi. E anche i costi del preventivo sono schizzati alle stelle: 280mila euro per la sola Rotonda dell'Arenaccia. Un proposito sicuramente positivo, frutto delle migliori intenzioni. Ma con un rovescio della medaglia. «I soldi stanziati nel 2017 spiega il vicepresidente del consiglio comunale, Fulvio Frezza - a quel punto, non sono bastati più, con la conseguenza che la riqualificazione non si è proprio fatta». A un anno di distanza, resta la Rotonda provvisoria con i new jersey, di cui alcuni si sono incrinati, con gli spigoli che sporgono pericolosamente all'infuori dove passano i veicoli. Mentre all'interno si è trasformata in un ricettacolo di rifiuti. Sulla vicenda interviene anche Palazzo San Giacomo. L'assessorato alle Infrastrutture, infatti, il 31 ottobre incarica gli uffici tecnici di «porre in essere ogni utile azione per la risoluzione della problematica». Gli operai dell'Anm nei giorni successivi sono intervenuti per rifare la segnaletica stradale, che mancava, in modo da rendere il dispositivo di traffico meno precario. Ma la mini-discarica non è stata rimossa. È ancora lì.