Le meraviglie di Napoli conquistano il Salone Mondiale dell’Unesco

Sabato 29 Settembre 2018, 20:08

Grande successo per Napoli e per l’intera area metropolitana al WTE, il Salone Mondiale dell’Unesco in corso a Siena fino a domani. La missione della Città Metropolitana di Napoli, che quest’anno ha annoverato come partner la Camera di Commercio - in attuazione di un protocollo d’intesa stipulato per favorire lo sviluppo del territorio attraverso la valorizzazione del grande e diffuso patrimonio culturale - è stata accolta con grande attenzione ed interesse dal folto pubblico di visitatori, tour operators e buyers internazionali che ha affollato le Sale del Complesso Museale Monumentale del Palazzo di Santa Maria la Scala, nella splendida piazza del Duomo.L’idea con cui l’amministrazione guidata dal sindaco metropolitano, Luigi de Magistris, e l’Ente camerale hanno partecipato al WTE è questa: sfruttare il traino dei luoghi già dichiarati Patrimonio dell'Umanità per far conoscere le meraviglie di tutti i 92 Comuni dell'area metropolitana e condurre, attraverso appositi itinerari, i turisti sull’intero territorio ampliandone i periodi di soggiorno.Non solo Napoli con il suo Centro Storico, ma anche la Piscina Mirabilis, Liternum e i Campi Flegrei. Non solo gli Scavi archeologici di Pompei e Oplontis, ma anche l'Antiquarium di Boscoreale, il Parco archeologico di Longola a Poggiomarino, le Ville Rustiche e i Musei di Terzigno, l'albicocca del Vesuvio e le tombe di Striano. Ercolano e i suoi reperti, ma anche Portici con il suo Bosco e la sua Reggia Borbonica, Pietrarsa, San Giorgio a Cremano e le Ville Vesuviane. E poi Nola e i suoi Gigli, ma anche Cimitile con le Basiliche Paleocristiane, la Via dei Santi di Casoria, Casavatore e Arzano e le vie dell'agricoltura dell'area vesuviana interna. E Stabia e la penisola sorrentina, Agerola e i Monti Lattari. E il Parco Nazionale del Vesuvio.