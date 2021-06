L'artista spagnolo Sam3 firma quattro opere a Ponticelli: l'arte che parla ai giovani

Le pareti dell’ex scuola di Ponticelli, nella zona orientale di Napoli, sono lo sfondo di quattro opere d’arte realizzate dall’artista spagnolo Sam3. La struttura di via Curzio Malaparte, costruita nel periodo della ‘ricostruzione’ post sisma del 1980, è da mesi la casa di diverse realtà associative, tra cui EST che fa dei disegni e dell’arte gli strumenti privilegiati per parlare ai giovani e farli esprimere.

Le quattro opere di Sam3, accreditato tra i più grandi artisti spagnoli contemporanei, sono sulle pareti del centro polifunzionale ‘Ciro Colonna’. L’artista ha conosciuto e si è appassionato al lavoro di EST e dei Maestri di Strada così come di tutte le altre associazioni che operano al CUBO, come TerradiConfine e NEA.

«La sua chiamata alle armi, o ai pennelli, era rappresentata da un unico intervento murario ma alla fine ha realizzato ben quattro opere e altri disegni più piccoli sparsi nella struttura» spiega Sara Ferraioli dell’associazione EST, realtà nata come costola di Maestri di Strada, la onlus guidata da Cesare Moreno. «Regali unici che ci onorano e ci impongono un solo, grande, comandamento interpretativo: bellezza e accoglienza. L’invito è di venire a visitare la struttura e lasciare che quei disegni attivino la creatività, che ognuno ritrovi una parte di sé in quelle forme» dice Sara.

Un leone governato da una donna, segni di forza e delicatezza. Un’anfora antica che sembra esaltare i graffiti preesistenti sulla cabina dell’energia elettrica. Un putto che si appresta a salire una scala composta di corpi che si incontrano: è accanto alla vetrata che regala luce all’arena. E, nascosta nel cortile interno, c’è una madonna di spine che mostra una rosa sul petto. «I disegni che stanno animando il CUBO sono frutto di un dialogo, uno scambio cominciato tempo fa tra EST e Sam3 che si è andato concretizzando con il suo viaggio a Napoli. Da più di dieci anni seguiamo il suo percorso: le opere, che hanno la solidità del nero e allo stesso tempo la delicatezza di forme danzanti, ci appaiono come un dizionario a cui attingere immagini quando non sappiamo descrivere con le parole il lavoro art-educativo» spiega Sara Ferraioli che evidenzia: «I nostri scritti si popolano sempre di silhouette umane o animali rubate ai suoi archivi, stelle o anfore. Portarlo a Ponticelli era un dovere ed è stato uno dei grandi sogni che ha animato il lavoro degli ultimi mesi, appassionando i nostri giovani e coinvolgendoli in un clima di attesa che non è stato affatto disatteso» spiega l’educatrice.

«L’arte è uno strumento per arrivare ai ragazzi e farli diventare titolari della bellezza di cui sono capaci. É un modo per crescere insieme, sfidare i propri limiti» spiega Cira Maddaloni, presidente dell'associazione EST, realtà che ha lavorato su un sogno partito due anni fa, bloccato dalla pandemia fino alla realizzazione ultimata in questi giorni. I giovani del laboratorio di arti visive di Maestri di Strada hanno affiancato Sam3 e per tre settimane ci sono cimentati come aiuto-muralisti. Non è mancato il sostegno del territorio: «Molti fornitori e piccoli negozi ci hanno supportati offrendo sempre la loro disponibilità comprendendo appieno l’importanza dell’evento. La comunità educante che frequenta il CUBO ha sbirciato con curioso interesse le realizzazioni e un’infinita rete di amici e famiglie hanno offerto aiuto rendendo tutto più sopportabile visto l’enorme caldo» spiegano gli educatori di EST.

Sam3 realizza da tempo interventi dal forte impatto visivo, specialmente sagome completamente nere. L’artista spagnolo, oltre alla pittura murale, si è dedicato alla grafica, alla pittura ai video e alle installazioni. Ora i suoi disegni possono essere ammirati anche nella periferia est di Napoli dove si lavora quotidianamente contro la povertà educativa e per offrire a giovani, donne e famiglie valide opportunità di crescita e formazione.