È San Gennaro, via Duomo si accende dopo 70 anni

Domenica 15 Settembre 2019, 14:00

Dopo 70 anni tornano le luminarie a via Duomo per la festa di San Gennaro. Era dai tempi della seconda guerra mondiale che nella zona della Cattedrale di Napoli era sparita l'illuminazione in occasione della celebrazione del Santo Patrono della città. A rimboccarsi le maniche per riuscire a riportate l'antica tradizione in via Duomo il cardinale Crescenzio Sepe, che qualche settimana fa ha chiesto un impegno da parte della Camera di Commercio, affinché si finanziasse l'opera, e il presidente dell'ente camerale Ciro Fiola. L'interruttore delle luminarie è stato acceso ieri sera alle 20,45 sul sagrato del Duomo, alla presenza, oltre al cardinale Sepe e al presidente Fiola, del vicepresidente vicario della Camera Fabrizio Luongo.