Napoli, il Patrono di San Giovanni riemerge dal mare: sarà festa con Peppe Barra

Immersioni, crociere didattiche e celebrazioni in onore del Santo patrono. San Giovanni a Teduccio, nella zona Est di Napoli, si prepara a rinnovare la tradizione con iniziative che coinvolgono fedeli, residenti, associazioni e appassionati del mare. Ai festeggiamenti religiosi si unisce la sfida di tanti affinché il mare e le spiagge di Napoli Est possano essere pienamente riconsegnati alla collettività attraverso una doverosa riqualificazione dell'intera costa.

La storica e caratteristica iniziativa dedicata a San Giovanni Battista è senz'altro la processione a mare che quest'anno, giunta alla 21esima edizione, si svolge domenica 23 giugno a partire dalle ore 10. Credenti e residenti aspettano con particolare emozione che la statua venga recuperata dal fondale e riportata in superfice: l'operazione è curata dai sub del Centro Sant'Erasmo insieme agli esperti delle forze dell’ordine.

Sarà il parroco della chiesa di San Giovanni Battista, don Alessandro Mazzoni, a benedire il monumento e le acque marine.

A seguire la processione nello specchio di mare che bagna l'ex quartiere industriale di Napoli Est che potrà essere seguita sia dalla passeggiata di Pietrarsa sia salendo a bordo delle imbarcazioni che sostengono “San Giovanni d’aMare” e che ospiteranno associazioni e cittadini: l'imbarco è previsto alle ore 10 fino a esaurimento posti dall’arenile di primo vico Marina. Al termine della cerimonia - che sarà trasmessa sulla pagina Facebook del centro subacqueo - la statua sarà riposizionata sul fondale.

Quello che si crea intorno alla figura del Santo patrono non è soltanto un momento di coinvolgimento religioso quanto un'occasione di riflessione per testimoniare il desiderio di tanti affinché il mare e le spiagge possano ritornare ai cittadini, ai potenziali turisti e ai tanti che amano e vivono nel mare tra marinai, velisti, canoisti, surfisti, canottieri che, come ogni anno, potranno partecipare all'evento che Centro Sant'Erasmo che ha ottenuto il patrocinio dell'Autorità portuale del Mar Tirreno Centrale e del Circolo Rari Nantes Napoli che mette a disposizione gratuitamente il pontile galleggiante. In campo anche Lega Navale Italiana San Giovanni e San Giorgio, MAREVIVO, Scugnizzi a vela, ASD Peepul Sport Onlus e, come partner, numerose istituzioni, realtà territoriali e forze dell'ordine tra cui il Comune di Napoli che ha inserito la tappa nel calendario del "Giugno Giovani".

A San Giovanni Battista sono dedicate altre iniziative messe in campo dall'omonima parrocchia di Napoli Est. I festeggiamenti partono sabato 15 alle ore 19 con l'accensione delle luminarie e la santa messa in piazza. Seguono la festa per le famiglie il 20 giugno alle 20:30 e la benedizione della statua del santo insieme ai pescatori che avverrà il 22 giugno alle 17:30 lungo la passeggiata di vico secondo Marina. Domenica 23, dopo la rievocazione del busto, si prosegue alle ore 19 con la messa della vigilia e alle 21 con lo spettacolo in piazza con il cantante e attore Peppe Barra. Lunedì 24, giorno della natività di San Giovanni Battista, sante messe sin dalle ore 6 e alle 19 la celebrazione presieduta dal Vescovo ausiliare Monsignor Michele Autuoro.

Lungo e complesso il lavoro per recuperare il lungo tratto di costa di Napoli Est. La balneabilità di Pietrarsa, ottenuta dopo diversi lustri di divieti, fa ben sperare tanti che da anni chiedono alle istituzioni di prendere a cuore questo angolo della città da tempo abbandonato al suo destino. C’è ancora un lavoro enorme da portare avanti per riconsegnare il mare egli arenili ai più, per recuperare i capannoni dell’ex Corradini, per restaurare il Forte di Vigliena, per trasformare l’ex depuratore in una bellissima terrazza panoramica e per ricucire il rapporto tra il quartiere e la sua risorsa blu.