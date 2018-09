Domenica 23 Settembre 2018, 08:00

Tra fumogeni e fuochi d’artificio inaugura l’ultima opera realizzata a Napoli dallo street artist Jorit. Si tratta di due mastodontici murales ritraenti Che Guevara, dipinti nel quartiere di San Giovanni a Teduccio. Per celebrare l’evento il comitato di lotta ex Taverna del Ferro ha deciso di festeggiare con i residenti del quartiere.«Questi murales rappresentano la voglia di riscatto di una periferia per troppi anni dimenticata e sopraffatta da interessi politici che hanno portato la gente a vivere in condizioni disumane - dichiara Michele Langella - Che Guevara rappresenta la rivolta, la voglia di un popolo di ribellarsi. Queste immagini del Che uomo e rivoluzionario saranno da monito per tutti i cittadini di questo rione. Affinché finalmente alzino la testa verso chi ci ha dimenticato e negli anni ci ha sfruttato solo per interessi politici».