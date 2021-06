Napoli, le botteghe di San Gregorio Armeno diventano infopoint: «Ci prepariamo ad accogliere i turisti»

Ora che tutta l'Italia, o quasi, è zona bianca, Via San Gregorio Armeno, si prepara all’accoglienza dei turisti. L’associazione di promozione sociale “Le Botteghe di San Gregorio Armeno" ha aderito all’iniziativa dell’associazione “Chill Out Napoli”, patrocinando il libro guida per i turisti, “Napoli Official Visitors Guide”.

APPROFONDIMENTI L'EPIDEMIA Variante Delta a fine estate sarà 90% dei contagi Ue. Italia... L'EPIDEMIA Variante Delta in Campania, focolaio a Torre del Greco: contagi in...

La guida contiene tutte le notizie utili riguardo ai monumenti, i musei, i quartieri, i mercati, gli orari dei mezzi pubblici etc. Le guide saranno esposte e distribuite, gratuitamente da Sabato 26 giugno 2021, dalle botteghe di via San Gregorio Armeno che diventeranno, in questo modo, anche infopoint per i turisti, italiani e stranieri, offrendo la guida e consigli per i visitatori.

«Quale migliore ripartenza – dichiara Gabriele Casillo, presidente dell’associazione dei pastorai di San Gregorio Armeno – se non quella di lavorare per accogliere i turisti a Napoli. Ora per noi è importantissimo fare accoglienza ed anche col semplice passaparola creare di nuovo il flusso di visitatori nella strada dei presepi. Riteniamo questo servizio sia utile alla città di Napoli per fare ripartire l’economia, e di conseguenza, ne beneficeranno tutti gli esercizi commerciali della zona».