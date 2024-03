Dal Vomero, tramortito dai guai delle voragini e degli sprofondamenti, arriva anche una buona notizia. Sono appena iniziati i lavori per eliminare l’orribile palizzata in legno che, dal 2015, sostiene il muro di cinta di Castel Sant’Elmo pericolante e sfregia il piazzale panoramico più bello della città. Per adesso gli operai stanno allestendo anditi con i tubi innocenti, per consentire un immediato avvio dei lavori, da 700mila euro, che partiranno non appena verrà assegnato il bando regionale.

L’operazione è gestita dalla Regione Campania, se ne occupa l’assessore Antonio Marchiello nell’ambito della delega a «demanio e patrimonio» che affianca quelle alle attività produttive e al lavoro.

Tutto è iniziato nove anni fa con l’allarme per i cedimenti che impose la chiusura delle botteghe “incastrate” nel muro e la realizzazione in tutta fretta di una palizzata di legno per sostenere temporaneamente il muro a rischio di cedimento. Quella selva di barbacani artigianali è rimasta “temporanea” dal 2015 fino ad oggi, nonostante le proteste e le denunce dei cittadini, e una lunga sequenza di interventi da parte della politica di tutte le aree. Adesso sono finalmente stati individuati i finanziamenti e i lavori sono, praticamente, già avviati. A novembre del 2023 proprio l’assessore Marchiello si sbilanciò ipotizzando il ripristino del muro pericolante entro la primavera: forse i tempi slitteranno di qualche settimana, ma la parola è stata mantenuta.

A celebrare l’avvio del cantiere per la rimozione dei barbacani di legno, ieri mattina c’era la presidente municipale Clementina Cozzolino la quale ha già ipotizzato un percorso di recupero delle botteghe prigioniere dei pali di legno da destinare ad attività artigianali.

Ieri il sindaco ha incontrato, a palazzo San Giacomo, una rappresentanza di residenti dell’edificio sgomberato di via Morghen a causa della voragine. Gaetano Manfredi ha rassicurato tutti sulla celerità del rilascio dei certificati di eliminato pericolo: «Da parte nostra stiamo curando, tramite Abc, un monitoraggio continuo con apparecchiature innovative in 50 punti del Vomero, per garantire l'assenza di qualsiasi perdita».

All’incontro hanno preso parte la consigliera comunale Maria Grazia Vitelli, il direttore di Abc Napoli Sergio De Marco, i tecnici della società e l’assessore Cosenza che ha chiarito come i collegamenti fognari e di acqua potabile saranno rapidamente ripristinati quando ai residenti sarà permesso di tornare nelle case.

Nel frattempo è giunta una nota di Abc sul muro di tufo che separa via Bonito da via Solimena gonfio di infiltrazioni, che preoccupa i residenti. Abc in una attenta relazione chiarisce che le infiltrazioni sono dovute a un collegamento fognario da parte di un edificio di via Bonito che risulta ammalorato e in più parti spaccato. Il contenuto delle fognature di quel palazzo, secondo Abc, si riversa direttamente su via Solimena.

Momenti di tensione ieri in via Pietro Castellino dove un avvallamento, da tempo segnalato, s’è trasformato in buca sulla strada sotto la quale si nasconde una voragine dalle dimensioni ancora tutte da verificare. Sul posto vigili del fuoco, polizia municipale e protezione civile. Strada vietata e conseguente caos automobilistico di fronte all’ennesimo dissesto nella quinta municipalità. La zona ospedaliera è andata in tilt ed è stato necessario un surplus di personale della polizia municipale per gestire la situazione.