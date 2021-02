Napoli, l'appello del comitato a San Pietro a Patierno: «Riaprite il Parco 4 Aprile»

«Riaprite il Parco 4 Aprile»: l’appello è del Comitato di Tutela Ambientale di San Pietro a Patierno, che chiede alle istituzioni di riaccendere i riflettori sul “polmone verde” dell’area nord. «I cittadini del quartiere sono stufi del­l’incapacità di Mun­icipalità e Comune di attuare gli impegni più volte assunti per riaprire il parco e riconsegnarlo agib­ile ai bambini del territorio e alle loro famigl­ie», tuonano i portavoce. In particolare dovevano essere messi in sicurezza i 3 pioppi che ne hanno deter­minato la chiusura al pubblico, le giostrine e i servizi igienici. «Siamo riusciti a far stanziare nel bilancio del Comune 10mila euro alla Mun­icipalità per opere di manutenzione del parco - fanno sapere dal comitato - ci domandiamo che fine abbiano fatto?».

Ma il 4 aprile non è il solo parco a necessitare di cure a San Pietro: «Senza il​ nostro impegno nemmeno il Pa­rco Aquino sarebbe stato ripulito e ciò grazie a un aiuto esterno venuto da una cooperativa sociale di Gesco». Da qui i quesiti posti a Comune e Municipalità dal comitato civico: «quando si metteranno in sicurezza i 3​ ​ pioppi? Quando si completerà la pulizia della cooperativa Primavera della Città Metropolitana​ ven­utaci in soccorso? Quando in­izieranno i lavori per sistemare i bagni e l'area giochi per i bambini? Infine quando si stabilirà la necess­aria vigilanza per la riapertura del Par­co 4 Aprile? Domande a cui finora non abbiamo avuto nessuna risposta».

«Forse le nostre istituzioni non hanno compreso nella loro sor­dità che gli eventi che hanno portato il quartiere al­la ribalta per fatti di criminalità, richiedo­no un​ impegno fatt­ivo e una collabora­zione con i cittadini per da­re risposte di civil­tà e i beni comuni come i parchi lo sono», concludono dal Comitato di Tutela Ambientale di San Pietro a Pat­ierno.

