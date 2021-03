Napoli Est, bloccata la sanificazione: impossibile riaprire il municipio di Barra

La sede municipale del quartiere Barra, nella zona orientale di Napoli, resta chiusa dallo scorso lunedì per mancata sanificazione dei locali. La settimana scorsa, infatti, è emerso un caso covid-19 tra i dipendenti e sono scattate subito le misure previste dai protocolli: dipendente infetta in quarantena e tutti gli altri dipendenti del municipio di corso Sirena sottoposti al tampone.

I servizi erogati a Barra sono stati necessariamente bloccati. Alcuni dipendenti sono stati momentaneamente trasferiti nella sede di via Altripaldi a San Giovanni, altri lavorano in smart working così come previsto dai decreti per fronteggiare l'emergenza sanitaria. Martedì i risultati dei test: tutti i "tamponati" sono negativi, come confermano fonti della giunta di Napoli Est. Nel frattempo dagli uffici della VI municipalità del Comune di Napoli (Barra, Ponticelli, San Giovanni a Teduccio) era già partita la richiesta formale all'azienda comunale 'Napoli Servizi' per una operazione straordinaria di sanificazione dei numerosi ambienti dello storico palazzo che affaccia su piazza Vincenzo De Franchis, nel cuore del centro storico, così da contrastare il pericolo di contagio per dipendenti e utenti.

Ad oggi la sanificazione non è stata ancora effettuata. Il motivo è da ricondurre all'impasse burocratico-amministrativo tra Napoli Servizi e il Comune di Napoli. L'azienda pubblica ha, infatti, prodotto il preventivo per effettuare l'intervento di sanificazione e lo ha sottoposto al competente ufficio comunale per far autorizzare la spesa. É proprio su questo passaggio che l'iter si è bloccato: le cifre specificate nel preventivo non sono riconosciute valide e, quindi, quest'ultimo non è stato "accettato". La mancata sanificazione dei locali di municipio di Barra crea un grave disagio ai dipendenti così come a numerosi residenti della periferia orientale: 113mila abitanti che fanno della VI la municipalità più popolosa dell'intera Napoli. I cittadini sono costretti a spostarsi verso altri quartieri per usufruire dei servizi demografici o ad attendere la riapertura. Il municipio di Barra si occupa ordinariamente dei cambi di residenza così come del rilascio di atti e delle carte di identità. Nella sede sono ospitati anche gli uffici dei servizi sociali, un servizio indispensabile per centinaia di persone.

L'emergenza coronavirus crea ulteriori danni alla regolare erogazione dei servizi demografici nelle sedi istituzionali periferiche. L'altra grave situazione riguarda la carenza di personale che costringe, in alcuni casi, a sospendere i servizi oppure a trasferirli in altre sedi. Come evidenziato in una nota della direzione della VI municipalità, per oggi, 4 marzo, così come per il 9 e il 14 marzo, l'ufficio di stato civile resta chiuso al pubblico. Dunque, per le dichiarazioni di nascita e di morte sarà necessario recarsi agli uffici del municipio di Gianturco che dista diversi chilometri da quelli di Ponticelli e San Giovanni attualmente aperti per assicurare altri servizi. Personale ridotto all'osso, sedi da riqualificare, pc e altri dispositivi da rinnovare: situazioni che rallentavano la "macchina" amministrativa anche prima dello scoppio della pandemia.

