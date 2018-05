Napoli, scarichi nei tunnel del sottosuolo: spunta una pozza piena di liquami

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 1 Maggio 2018, 08:00 - Ultimo aggiornamento: 01-05-2018 08:00

C'è un'altra Napoli sotto ai nostri piedi e abbiamo imparato a conoscerla almeno in parte. Cavità, antiche cisterne, tunnel, vecchi cimiteri. Una città nella città che occupa circa 300mila metri quadrati ed è praticamente ovunque ci fosse del tufo. Quelle note sono a Chiaia, Avvocata, Stella, San Carlo all'Arena, San Ferdinando, Centro storico e naturalmente Quartieri Spagnoli. Si prendeva il materiale tufaceo dal sottosuolo e lo si utilizzava per edificare. Sotto i palazzi nobiliari ma anche gli edifici più popolari costruiti durante l'occupazione spagnola è tutto un dedalo di tunnel e enormi cisterne spesso riempite di detriti, perché con l'arrivo dell'acqua corrente, i pozzi erano inutili e tutto quel vuoto usato nel peggiore dei modi. Ma tanti cunicoli e cavità invece sono percorribili e utilizzati per monitorare l'area. E proprio durante una periodica ricognizione del gruppo di speleologi di «Hyppo Campos Adventure» è stata fatta una scoperta importante per la tutela del territorio. Circa due mesi fa, grazie a Gianluca Nappa dell'associazione «Napoli Sotterranea Laes», dopo essere discesi lungo il percorso turistico di Vico Sant'Anna di Palazzo hanno iniziato le esplorazioni nel sottosuolo lungo tratti più accidentati ma già censiti. Dopo essere scesi per circa cinquanta metri, il gruppo ha quindi preso dei tunnel stretti e impervi che non controllavano da almeno due anni trovando due perdite: una sotto via Carlo de Cesare di acque limpide, e un'altra sotto via Sergente Maggiore. Qui la scoperta è meno piacevole perché c'è un laghetto di liquame, segnale che interi condomini vi hanno versato scarichi fecali abusivi, spesso frutto di ampliamenti non autorizzati di abitazioni che aggiungono un bagno lì dove trovano un pozzo senza pensare alle conseguenze, oppure perché non si sono mai collegati alle fogne.