Accademia di Belle Arti di Napoli, vandali dipingono il muro perimetrale

Una base di colore blu ha ricoperto per diversi metri, il muro perimetrale dell’Accademia di Belle Arti a Napoli.

«I vandali preparano un maxi sfregio nell'area Unesco, è nessuno li ferma», ha subito dichiarato Antonio Pariante, presidente e portavoce del Comitato Civico Portosalvo.

I vandali starebbero preparando la base di un enorme graffito nei pressi dell’ingresso dello storico edificio napoletano, tra l’indifferenza generale.

«Il centro storico è pieno di graffiti selvaggi, ma questo caso sorprende per la modalità di realizzazione» dice Pariante. «In sostanza, si aspetta che si asciughi la base per poter poi intervenire successivamente e finire il lavoro… apportando la firma! Addolora, assistere all’indifferenza di tanti nei confronti di sfregi ai danni dei palazzi monumetali del centro storico, come questo. I cittadini napoletani ormai si sono abituati al brutto e restano indifferenti.

In altre città questi sfregi si perseguono con le sanzioni o addirittura con gli arresti».

Nel frattempo lo scempio è stato segnalato alle autorità competenti.