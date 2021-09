Napoli, lo scempio della discarica accanto alla scuola: tappeto di rifiuti speciali a Ponticelli

Un lungo tappeto di rifiuti, anche pericolosi e speciali, insiste a ridosso di una scuola e dei campi coltivati. Accade a Ponticelli, quartiere nella zona orientale di Napoli, in una strada senza nome che collega via Argine e via Califano. Siamo a due passi dal Palavesuvio e dalla stazione della Vesuviana ‘Argine Palasport’. La discarica a cielo aperto nelle aree incolte circostanti, esistente da almeno due lustri, è costantemente alimentata...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati