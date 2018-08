Napoli, lo sciopero dei pastori di San Gregorio Armeno: «Senza sconti salta la fiera di Natale»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 23 Agosto 2018, 09:00

La programmazione è già iniziata, tra quindici giorni dovrebbe esserci il primo incontro ufficiale a Palazzo San Giacomo ma l'organizzazione della Fiera di Natale dei Decumani è già colma di tensione: «Stavolta il Comune deve venirci incontro, non possiamo essere considerati meno importanti di altre manifestazioni. Noi rappresentiamo il Natale della città», tuona Gabriele Casillo coordinatore dell'associazione Corpo di Napoli che si occupa dell'organizzazione.D'accordo, già immaginiamo l'ironia facile da ombrellone che si diffonderà sui social: mammamia, Ferragosto non è ancora passato e già parlano di Natale, questi vogliono accorciarci la vita. E giù commentini e risatine. Il fatto è che al 25 di dicembre mancano 124 giorni, quattro mesi: per le persone comuni si tratta di un tempo infinito ma per chi deve mettere in piedi un'organizzazione complessa, si tratta di un tempo talmente breve da sembrare già passato.