Napoli, è scontro sul restauro della fontana di Tatafiore rimossa da via Scarlatti

Domenica 2 Settembre 2018, 12:00

La fontana di Ernesto Tatafiore non è più in via Scarlatti. È stata spostata ieri alla controra, con gran parte delle attività commerciali in pausa pranzo, e prima che arrivasse l'onda di migliaia di giovani e famiglie che frequentano l'isola pedonale. Spostata da tecnici del servizio autoparco del Comune di Napoli intorno alle 15 che l'hanno poi trainata fino alla depositeria comunale «Pazzini». Una decisione dovuta alla necessità di rifare gli impianti idrici ed elettrici nel massetto sottostante, e restaurare la fontana, che sarà momentaneamente sostituita da fioriere decorative. Poi, una volta ultimati i lavori, dovrebbe tornare al suo posto. Ma c'è un giallo: l'artista non è stato informato dello spostamento, seppure temporaneo, né tantomeno del restauro.L'arte, si sa, è soggettiva. La fontana «Itaca» ha avuto soprattutto delatori, pronti a paragonarla alla «vasca dei capitoni», per via della struttura squadrata dai bordi bassi, al punto da essere oltraggiata nel dicembre del 2016 con un capitone vero, che sguazzava beato nell'acqua davanti agli occhi attoniti dei passanti. Ma l'insulto peggiore è stato quello quotidiano: sversatoio di rifiuti di ogni genere da parte di cittadini privi di senso civico e rispetto per le proprietà collettive. Gli stessi che puntavano il dito contro l'opera di un artista di fama internazionale, ne chiedevano a gran voce la rimozione anche con petizioni pubbliche e ieri hanno esultato per lo spostamento.