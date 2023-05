Sangiuliano: «Felice per lo scudetto tornato finalmente a Napoli»

Ai microfoni di Gr Parlamento per la trasmissione “La Politica nel Pallone”, il ministro della cultura Gennaro Sangiuliano commenta la vittoria della squadra partenopea neocampione d'Italia: «Felice per lo scudetto, tornato finalmentea Napoli. Mi sono congratulato con la squadra, un collettivo eccezionale, e col presidente che ha dimostrato che si può avere una gestione virtuosa e vincere» e aggiunge: «La squadra è specchio del sistema socioeconomico della città, come dimostrano la Juventus di Agnelli o l'Inter di Moratti. Quest'anno sono state premiate le tante eccellenze che Napoli sa offrire», conclude il ministro.