Festa scudetto, Manfredi: «Da Napoli una prova di maturità»

«Credo si possa fare un bilancio assolutamente positivo perché la città si è mostrata organizzata». Parola del sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, intervistato a margine del festival per lo sviluppo sostenibile che ha preso il via oggi a Napoli, all'indomani dei nuovi festeggiamenti in città per la conquista del tricolore.

«C'è stato un comportamento molto corretto - ha aggiunto - da parte dei napoletani che in questa gioia irrefrenabile hanno rispettato le idee che avevamo messo in campo: l'idea di usare meno la macchina, di andare a piedi e fare una festa che fosse più di comunità senza avere tutti come trottole che giravano con i motorini. Questo ha funzionato, i servizi pubblici hanno retto, sia i trasporti che la pulizia, malgrado centinaia di migliaia di persone in strada».

«È stata una prova di maturità - ha concluso il primo cittadino partenopeo - per la città. Sono anche soddisfatto del lavoro istituzionale, ci abbiamo lavorato tantissimo, sono stato anche criticato da chi diceva che mettevo troppe regole e volevo regolare troppo la cosa ma alla fine il nostro lavoro ha pagato».

In settimana il capoluogo partenopeo è atteso alla prova di un altro appuntamento sportivo di rilievo in città, il Giro d'Italia. «È un'altra giornata molto bella per Napoli - sottolinea Manfredi - è il secondo anno che il Giro viene a Napoli e l'anno scorso è stata una delle tappe più viste del Giro, quindi un altro grande spot per la città. Ci stiamo preparando, purtroppo è una tappa infrasettimanale e quindi ci stiamo organizzando per limitare al minimo i disagi affinché sia anche questa una grande giornata di festa».