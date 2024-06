Scugnizzo Cup, inizia il torneo ​di calcio a 5 nell'ex carcere Filangieri

Tutto pronto per la Scugnizzo Cup, il torneo di calcio a 5 che si gioca all'interno dello Scugnizzo Liberato, laboratorio di mutuo soccorso nato il 29 settembre del 2015, con la riappropriazione dal basso da parte della rete di attivisti Scacco Matto e degli abitanti del quartiere dell’ex carcere minorile Filangieri (a Salita Pontecorvo), già ex convento delle Cappuccinelle, abbandonato nel 1999.

Si parte il 17 giugno con 20 squadre iscritte: 5 giorni da 4. Il torneo organizzato da un ex promessa del calcio (Luca Borrelli) rappresenta una grande occasione sociale per Napoli e per i napoletani che si sfideranno in campo.