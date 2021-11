Napoli, Scuola Militare Nunziatella: giurano 49 nuovi allievi, 11 sono donne

Gli allievi del 234° corso della Scuola Militare Nunziatella hanno giurato a Napoli nel corso di una cerimonia in piazza Plebiscito, alla presenza del ministro della Difesa Lorenzo Guerini e dei capi di stato maggiore della Difesa, ammiraglio Lorenzo Cavo Dragone, e dell'esercito, generale Pietro Serino. Al corso partecipano 49 allievi, 11 dei quali donne. Mascherine sul volto, nel rispetto della normativa anti-Covid, così' come gli ex-allievi ed i reparti dell'esercito, i cadetti dell' antica scuola militare, fondata nel 1787 da Ferdinando IV di Borbone, sono ritornati in piazza Plebiscito, dopo l' annullamento della cerimonia nel 2020 a causa della pandemia da Covid-19. La cerimonia ha richiamato centinaia di spettatori e di turisti. Particolarmente ammirate le divise storiche della scuola, indossate da un reparto di allievi.

