Napoli, paura alla scuola Nicolini: cede il gradino, prof cade e batte la testa sulla scala

Martedì 16 Ottobre 2018, 11:00

Brutto incidente all'Istituto Comprensivo «Nicolini - Di Giacomo». Secondo una prima ricostruzione, un gradino della scala metallica esterna del plesso che ospita la scuola Primaria e per l'Infanzia di via Marco Aurelio Severino, a due passi da piazza Ottocalli, avrebbe ceduto al passaggio di una docente che ha battuto la testa durante la caduta. Portata in codice rosso all'ospedale Cardarelli, Paola Nappi ha trascorso diverse ore sotto osservazione nel Trauma Center per poi essere ricoverata nel reparto ortopedico del nosocomio. Un episodio che per fortuna non ha portato a tragiche conseguenze, ma che ha scatenato l'indignazione di colleghi di tante altre strutture cittadine che lamentano l'assenza di manutenzione ordinaria dell'edilizia scolastica e il pericolo continuo cui sono sottoposti quotidianamente.