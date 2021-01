Napoli: ladri nell'istituto Troisi di Pianura, fondi dal Comune per la messa in sicurezza

La giunta del Comune di Napoli ha approvato «con l'urgenza necessaria» una delibera per la messa in sicurezza dell'IC Troisi di Pianura che nei giorni scorsi è stato oggetto di danneggiamenti e furti. L'amministrazione ha impegnato 45mila euro. Ignoti sono entrati asportando infissi e porte e tornando ben due volte per completare il lavoro. La dirigente scolastica, nelle more del ripristino che avverrà in tempi «celeri», è ricorsa a una vigilanza privata per impedire altre incursioni. Con questa delibera - si sottolinea - «il Comune dimostra il proprio immediato e tangibile impegno».

«Come promesso ci siamo mossi subito con i tecnici municipali e i servizi finanziari - afferma l'assessore alla Scuola, Annamaria Palmieri - impegnando fondi straordinari per restituire dignità alla scuola che dovrebbe essere difesa come luogo sacro e non violentata continuamente, come purtroppo è capitato ancora, l'altra notte, al nido comunale Ammaturo, al Rione Amicizia, defraudato del PC e della stampante nuova e al plesso statale contiguo San Francesco in cui i vandali sono tornati all'attacco. In questi momenti difficili, con le scuole disabitate, - prosegue - spero si possa chiedere un surplus di attenzione alle forze dell'ordine sui diversi territori per proteggerle perché sono un bene destinato a chi già sta pagando un prezzo altissimo, bambini e ragazzi».

