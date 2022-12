La Regione Campania ha pubblicato il Pian o di dimensionamento scolastico 2023/24. Molti gli accorpamenti tra le scuole primarie e istituti comprensivi su tutto il territorio regionale e ben sette anche a Napoli (in particolare nella zona del Centro storico e all’Arenella), sinonimo di pochi iscritti dovuti al calo demografico e numerosi istituti secondari di secondo grado che hanno ricevuto l’attivazione di nuovi indirizzi così da proporre un’offerta didattica molto più in linea con le richieste nel mondo del lavoro.

Al momento però non si conosce ancora se la norma che prevede un Dirigente scolastico e un D sga con 500 e 300 alunni verrà confermata anche per il prossimo anno. Occorrerà infatti attendere la conclusione dell’iter della legge di bilancio 2023.

Via libera al Piano di dimensionamento della rete scolastica, alla programmazione dell’offerta formativa della Regione Campania 2023/2024. La deliberazione 690 dell’assessore Lucia Fortini, stilata secondo le linee guida approvate il 7 giugno scorso, approvata il 13 dicembre scorso vede sedici punti di cui soltanto due relativi a soppressioni di scuole o plessi, che avverranno solo nei comuni di Casavatore e Sant’Antonio Abate.

Sette le scuole primarie di Napoli che saranno accorpate, decise nelle giunte comunali dal 24 novembre al 20 dicembre. Si tratta dell’Istituto comprensivo Maiuri che sarà accorpato al Circolo didattico 55° Piscicelli, e del Circolo didattico E. A. Mario accorpato alla scuola media D’Ovidio-Nicolardi all’Arenella. Stessa sorte per l’Istituto comprensivo Fiorelli accorpato alla scuola media Tito Livio a Chiaia, dell’Istituto comprensivo Nazareth ai Camaldoli accorpato all’Istituto comprensivo Pavese al Rione Alto, dell’Istituto comprensivo Caro-Berlingieri all’Istituto comprensivo Pascoli 2 a Secondigliano, dell’Istituto comprensivo Carafa-Salvemini di Miano con l’Istituto comprensivo 35° Scudillo-Salvemini dei Colli Aminei, e infine accorpamento anche per dell’Istituto comprensivo Baracca-Vittorio Emanuele II ai Quartieri Spagnoli con il Circolo didattico De Amicis a Chiaia. Però c’è anche uno scorporo cioè la situazione è esattamente opposta con un aumento di iscritti all’IIS Boccioni che si separa dall’Istituto Palizzi, con conseguente formazione di una nuova autonomia scolastica, su deliberazione del sindaco di Città Metropolitana.