Il pasticcio delle previsioni meteo: scuole chiuse per il terzo giorno di fila

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Giovedì 1 Marzo 2018, 07:24 - Ultimo aggiornamento: 01-03-2018 11:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dunque, oggi le scuole resteranno chiuse per il terzo giorno consecutivo. La Protezione civile della Regione ha emanato una nuova allerta meteo per «un'anomalia termica negativa» che ha indotto il Comune - con un'ordinanza del sindaco Luigi de Magistris - a tenere per un altro giorno a casa studenti e professori.Quella di ieri è stata una giornata difficile non tanto per gli allarmi meteo che fino alle 20 non si sono concretizzati. Ma per il balletto di comunicati e affermazioni tra le varie Istituzioni in questione, vale a dire Comune, Regione e Protezione civile, che hanno generato più di una polemica. E hanno avuto l'effetto di ingenerare incertezza nella popolazione, soprattutto quella scolastica, il cui nervosismo è corso sul filo del web in maniera pesante. A dirla tutta la sensazione è che dopo la nevicata di martedì che ha spiazzato tutti, ma proprio tutti, ciascuno stia tentando in ogni modo di mettersi al riparo dall'assumersi eventuali responsabilità. Perché martedì - passata la sbornia dei selfie e dei pupazzi di neve - ci si è accorti di essere impreparati ad affrontare tali situazioni, malgrado simili nevicate dalle nostre parti davvero sono un evento eccezionale. Ecco perché la nuova e inattesa allerta meteo ha generato molto nervosismi.