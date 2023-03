Napoli: lavori con fondi Pnrr nelle scuole, ecco dove saranno trasferiti gli studenti

La Commissione Istruzione del Comune di Napoli, presieduta da Aniello Esposito, ha incontrato i responsabili settore scuola di Cgil e Cisl per discutere del piano di collocazione degli alunni delle scuole interessate dagli interventi di riqualificazione degli edifici scolastici comunali finanziati con fondi Pnrr con l'assessora all'Istruzione Maura Striano, il capo di gabinetto Maria Grazia Falciatore e la responsabile dell'Area Educazione, Maria Rosaria Fedele.

Sono ventotto i progetti vinti, la cui realizzazione dovrà obbligariamente partire entro giugno e terminare entro il 2026, ha evidenziato l'assessora Striano. Gli alunni delle scuole interessate saranno collocati in altre strutture che sono state scelte in base alle esigenze e alle condizioni delle diverse municipalità. Quando possibile, la ricollocazione avverrà in strutture scolastiche già esistenti, adeguate con interventi finanziati dal bilancio comunale. Negli altri casi saranno costruite nuove strutture, sempre a spese del bilancio comunale, che, una volta completati gli interventi del Pnrr, arricchiranno il patrimonio d'edilizia scolastica della città. A titolo esemplificativo, Striano ha citato il progetto di ricollocamento degli alunni della Scuola dell'infanzia «Carlo Poerio» nelle aule del Nido Comunale «Margherita di Savoia» e della Scuola dell'Infanzia, «Ugo Palermo», e quello che riguarda l'Asilo Nido «Rocco Jemma», i cui alunni saranno collocati in una struttura di proprietà comunale in via Amato a Montecassino, opportunamente adeguata alle esigenze scolastiche.

A proposito delle iscrizioni al nuovo anno scolastico, Striano ha evidenziato le notevoli discrepanze tra municipalità nella domande per i nidi, tappa fondamentale della crescita dei bambini, che saranno oggetto del tavolo dell'infanzia di domani, presieduto da Paolo Siani. Il capo di gabinetto, Maria Grazia Falciatore, ha spiegato come la realizzazione del piano è effettuata in stretto coordinamento con scuole, Asl, municipalità e alunni, cercando di minimizzare al massimo i disagi per alunni e genitori. I rappresentanti sindacali hanno espresso preoccupazione rispetto al rischio che questi ricollocamenti possano causare difficoltà nelle procedure d'iscrizione, specie per i cittadini privi delle competenze digitali per effettuarle online. Hanno poi sottolineato la necessità di affiancare agli investimenti strutturali gli investimenti in personale, in modo di consentire alle nuove scuole di funzionare a pieno regime. Il presidente Esposito ha suggerito di istituire un sistema di scuolabus dedicato per facilitare gli spostamenti degli alunni verso le nuove sedi scolastiche. Una proposta accolta positivamente dall'Assessora Striano che però richiede adeguate risorse finanziarie.