Se all’incrocio si passa col rosso del semaforo il codice della strada è particolarmente severo. Ma se i’impianto semaforico è “timido”, e nasconde i suoi colori fra la vegetazione è previsto uno sconto per l’eventuale trasgressore?

Per la risposta chiedere a chi transita all’incrocio fra via Stadera e via Santa Maria del Pianto a Napoli. Sempre che si accorga del semaforo timido.

