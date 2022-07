Ufficio passaporti a Napoli, apertura straordinaria fino al 31 agosto

Al fine di ridurre i tempi di espletamento delle procedure di rilascio dei passaporti, la divisione polizia amministrativa e sociale della questura di Napoli ha previsto un’apertura straordinaria al pubblico dell’ufficio passaporti: difatti, dallo scorso 21 luglio e fino al 31 agosto, è attivo lo sportello di acquisizione dei documenti per il rilascio del passaporto anche il giovedì pomeriggio, dalle 14:30 alle 1:,45, che si aggiunge alle aperture già previste da lunedì al venerdì dalle ore 8: 30 alle 12:30 e il martedì anche dalle 14:30 alle 16:45.

Tale apertura straordinaria è rivolta, in particolar modo, ad utenti che non siano riusciti ad ottenere una prenotazione oppure, pur avendola effettuata, non possano presentarsi il giorno fissato per esigenze o necessità sopravvenute.