La sfida dei comitati del Vomero: «Subito altre isole pedonali»

Domenica 23 Settembre 2018, 12:00

Scendono in campo i residenti del Vomero contro il degrado, l'incuria e la movida selvaggia. Il comitato civico Vomero, il comitato Quiete Pubblica, il comitato di via Aniello Falcone e Vomero in Rete, nati spontaneamente come aggregazioni di cittadini in diverse zone del quartiere, si sono incontrati per definire ed attuare insieme iniziative comuni a tutela del territorio, per «risultare - dicono - ancora più incisivi nell'azione di difesa e valorizzazione del quartiere collinare».«Il Vomero è diventato invivibile» sostengono, «anche se adesso con il cambio del capitano dei vigili urbani (Gaetano Frattini, ndr) c'è maggiore presenza e attività sul territorio». Ma questo è solo un abbrivo. I comitati mettono in fila le criticità: cattivo utilizzo delle aree pubbliche, dei parcheggi, mancato controllo sulla movida, mancato rispetto delle regole su tutto il territorio, sporcizia, occupazione suolo no stop, Zone a traffico limitato e aree pedonali da implementare in altri spazi. I comitati lamentano «l'assenza di una visione strategica di sviluppo del quartiere» e ne registrano al tempo stesso «un progressivo ed allarmante degrado che ha compromesso la storica vivibilità del quartiere».