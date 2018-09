Napoli, la sfida ai parcheggiatori: strisce blu fino alle 3 di notte al Vomero

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 8 Settembre 2018, 11:00

La presenza dei parcheggiatori abusivi in ogni angolo della città è una situazione ormai insostenibile. Ma una proposta che potrebbe fare da deterrente arriva dalla Municipalità 5 (Vomero Arenella), vessata negli ultimi tempi per l'aumento di locali di ristorazione con conseguente impennata di clienti che inevitabilmente attirano parcheggiatori abusivi. Una pratica che coinvolge non soltanto gli automobilisti, ma anche i giovanissimi a bordo di scooter, obbligati, e spesso minacciati, a consegnare l'euro per la sosta. La proposta approvata ieri in Commissione Legalità è quella di estendere la validità delle strisce blu fino alla mezzanotte (attualmente la sosta a pagamento è fino alle 20) e protrarla almeno fino alle 3 per le aree della movida. Un ulteriore incentivo per abbattere questa pratica illegale, associata a una presenza maggiore delle forze dell'ordine, come sta avvenendo già coi presidi fissi in alcuni punti della città.Cinzia Del Giudice (demA), presidente della Commissione Legalità del parlamentino di via Morghen, fin da quando le è stata assegnata la delega nel luglio scorso ha lavorato sul tema «parcheggiatori abusivi». «Ogni volta che passo davanti all'ospedale Cardarelli racconta questi personaggi si aggirano sul piazzale con aggressività. Una situazione intollerabile per qualsiasi cittadino. Mi è parso quindi ovvio avanzare come primo impegno personale proprio questa proposta, non appena ho ricevuto l'incarico». Tre commissioni in tre mesi e già ieri mattina, in una riunione congiunta tra Commissione Legalità e Commissione Mobilità, la votazione del progetto. Sul tavolo la proposta della presidente Del Giudice che stabilisce di estendere la validità delle strisce blu nel quartiere Vomero Arenella alla mezzanotte nelle zone calde, frequentate dai parcheggiatori abusivi, e almeno fino alle 3 per le aree interessate dalla movida. Un deterrente per queste presenze, poiché i cittadini saranno invogliati a ricorrere al pagamento legale della sosta.