Piazza San Domenico, il parco giochi degli scugnizzi: «Napoli sfregiata»

Sabato 2 Giugno 2018, 11:58 - Ultimo aggiornamento: 02-06-2018 11:58

Lanciano il pallone all’interno delle recinzioni dell’obelisco di San Domenico, giocando come se fossero reti di pallavolo. Da tempo ormai cittadini residenti del centro storico lamentano l’invivibilità della zona e denunciano il continuo sfregio dei monumenti sotto gli occhi di tutti.Proprio come in questo caso.Sono due i ragazzini che si vedono nel video e che continuano a giocare con un pallone che scagliano contro i marmi dell’obelisco seicentesco. Uno di questi poi, dopo aver scavalcato le cancellate protettive, rilancia all’esterno il pallone scagliandolo anche sui passanti e sui ragazzi presenti in piazza.«Da tempo denunciamo questa situazione - affermano i cittadini - L’area del centro storico tra San Domenico e piazza del Gesù è diventata invivibile».