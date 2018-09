Napoli, lo sgombero impossibile degli occupanti fantasma di via San Giovanni Maggiore Pignatelli

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 7 Settembre 2018, 11:00

Abusi edilizi, case occupate, inquilini morosi, muri fatiscenti e corrosi dalle infiltrazioni. Lo storico edificio di via San Giovanni Maggiore Pignatelli numero 5, a pochi passi dalla chiesa di Santa Chiara al centro storico e di proprietà del Comune di Napoli, sembra ingestibile. Da 5 anni Palazzo San Giacomo prova a metterci ordine, ma invano. Gli appartamenti occupati illegittimamente non si riescono a sgomberare. Altri immobili che potrebbero essere assegnati a chi è legittimamente in graduatoria, invece, risultano vuoti. L'edificio è pieno di abusi edilizi. Le famiglie già sfrattate, anziché liberare gli alloggi, li stanno ristrutturando. Addirittura all'ultimo piano è stato aperto un varco in un muro portante per accedere al terrazzo del palazzo accanto che però è chiuso perché pericolante. Mentre nemmeno la polizia municipale riesce a mappare l'intera struttura, perché nel corso dei sopralluoghi molti inquilini non si fanno trovare. Una situazione paradossale che va avanti da 5 anni, da quando l'ex assessore al Patrimonio, Alessandro Fucito, oggi presidente del consiglio comunale, ha acceso i riflettori sull'immobile e oggi chiede di «mettere in regola tutto e assegnare le case libere». Ma, nonostante i blitz dei vigili e dell'antiabusivismo abbiano accertato numerose irregolarità, ancora non si riesce a trovare una quadra.