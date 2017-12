Senza bus e piazza del Plebiscito blindata: via allo show di Capodanno

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 31 Dicembre 2017, 09:55 - Ultimo aggiornamento: 31-12-2017 09:55

Tutto pronto per Capodanno 2018. Dalle 20.30 via alla festa in piazza del Plebiscito. Il grande juke-box della musica del Sud vedrà avvicendarsi sul palco un centinaio di artisti: i due collettivi musicali «Terroni Uniti» e «Capitan Capitone», Sal Da Vinci (che alle due di notte andrà in scena all'Augusteo), Andrea Sannino, Luche e tantissimi altri, tra cantanti e musicisti. Da Milano arriverà Teo Teocoli e da Foggia il duo comico Pio e Amedeo. Colonna sonora della serata il brano «Non e che l'inizio», scritta dai Terroni di Massimo Jovine e Ciccio Merolla, con la ciurma dei «Capitoni» di Daniele Sepe. L'evento sarà presentato da Gianni Simioli e trasmesso in diretta radiotelevisiva da Rtl 102.5.Come gli altri anni lo show di piazza del Plebiscito non sarà l'unico del lungo veglione di San Silvestro. Dopo il brindisi di mezzanotte e il consueto spettacolo di fuochi d'artificio previsto per l'1.30 a Castel dell'Ovo, la notte danzante dei napoletani e dei tanti turisti che affollano in questi giorni la città proseguirà fino all'alba nelle altre «stazioni» sul lungomare: piazza Vittoria (live music e animazione), Rotonda Diaz (techno house), Borgo Marinari (revival '70-80), via Partenope (latino americano).Piazza del Plebiscito sarà blindatissima. Dissuasori antiterrorismo e controlli di prefiltraggio ai due ingressi: quello di piazza Trieste e Trento e via Cesario Console. Sarà vietata la vendita e il consumo di bottiglie e bicchieri di vetro e lattine, di bibite, alcoliche e non, al Plebiscito e nelle zone limitrofe in un raggio di 500 metri, fin dal primo pomeriggio, come previsto da un'ordinanza sindacale. Ciò vuol dire che non sarà possibile introdurre nella piazza bottiglie di spumante e champagne.