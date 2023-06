La Bluexperince chiudi i battenti, tanta afflunza e la «Microlino» in onore del Napoli Campione d'Italia

Chiude i battenti il Bluexperince: l'evento sulla mobilità sostenibile tenutosi sul lungo mare di Via Caracciolo.

E' stato un successo, un'ottima affluenza pronte a sostenere e scoprire questo mondo in evoluzione. Tra i vari modelli elettrici presenti, quello che ha attirato l'attenzione dei più è sicuramente la «Microlino» realizzata per omaggiare il Napoli Campione d'Italia.

Grande successo anche per il convegno sulle politiche e le tecnologie per una mobilità sostenibile che si è svolto nel Museo di Villa Pignatelli in particolare sulle sfide che attendono l’Italia e l’Europa e le soluzioni possibili per la decarbonizzazione dei trasporti. Venerdì scorso per un’intera giornata si sono confrontati esperti del settore, docenti universitari, rappresentanti di enti nazionali sulla mobilità e le aziende del settore, offrendo spunti molto interessanti e che hanno reso ancora più pregnante questa seconda edizione di Bluexperience.

Tra gli stand del lungomare Caracciolo invece è stato possibile vedere quanti progressi abbiano fatto in questi anni sia la tecnologia che l’industria nel vasto settore della mobilità sostenibile, presentando anche al pubblico le ultime novità sui veicoli elettrici. Dunque, la seconda edizione di Bluexperience ha centrato ancora una volta l’obiettivo offrendo un nuovo focus di carattere nazionale sulla mobilità del futuro che parte proprio dalla capitale del Sud, Napoli.

«Siamo davvero soddisfatti –– dei risultati che abbiamo raggiunto anche in questa seconda edizione. Il messaggio lanciato dal salone della mobilità sostenibile, da tutti gli esperti del settore, è che c’è molto lavoro da fare e che si è ancora lontani dall’aver realizzato una vera cultura della mobilità sostenibile. Ed è anche questo il ruolo fondamentale che, come Bluexperience, ogni anno ci poniamo, mettere cioè a confrontoin modo da fornire gli spunti necessari al settore ma anche e soprattutto alle istituzioni, perché si può e si deve fare meglio in questo percorso sicuramente non molto semplice»