Telecamere nascoste e vigili 007 anti-pusher davanti alle scuole di Napoli

Lunedì 29 Aprile 2019, 07:30

L'ordine è stato spedito qualche giorno fa, nel giro di un mese le nuove dotazioni tecnologiche dovrebbero anche essere consegnate e installate. I vigili di Napoli avranno a disposizione telecamere da montare all'interno dei bauletti delle moto e degli scooter per effettuare controlli all'esterno delle scuole nell'ambito di un progetto di contrasto alle droghe tra gli studenti.I soldi per acquistare le videocamere, e anche altre dotazioni delle quali spiegheremo in seguito, arrivano direttamente dal Viminale che ha messo sul tavolo 2 milioni e mezzo destinati a tutti i comuni italiani per predisporre attività per l'anno scolastico 2018-2019. Al Comune di Napoli sono arrivati 243.750 euro che adesso vanno spesi con rapidità perché l'anno scolastico si avvia alla conclusione e se quel denaro non sarà utilizzato in favore del progetto scuole Sicure, dovrà essere restituito al Viminale. Ecco, dunque, che le attività hanno subìto un'accelerazione e hanno prodotto, negli ultimi giorni, le procedure di acquisto per le telecamere di controllo da installare sui mezzi della polizia municipale.