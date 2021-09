Napoli, lavori in corso: ecco i nuovi attraversamenti pedonali da Pianura all'Arenaccia

Da martedì 28 settembre inizieranno i lavori per l'installazione, in via Montagna Spaccata, via Arenaccia, piazza Poderico, corso Novara e via Francesco Petrarca, di una serie di attraversamenti pedonali rialzati per facilitare l'attraversamento pedonale e rallentare la velocità degli automobilisti indisciplinati che sfrecciano su queste strade, rendendole strade a grave rischio incidenti.



Queste installazioni fanno parte di un progetto, coordinato dall'ufficio della conferenza permanenti e della prefettura di napoli, al fine di individuare misure risolutive per scongiurare il rischio di incidenti e, allo stesso tempo, non pregiudicare la funzionalità dei mezzi di soccorso, di emergenza, delle forze dell'ordine e del trasporto pubblico.

La funzionalità di queste installazioni è già stata verificata in via Nuova Bagnoli e via Diocleziano, strade altamente trafficate, ove hanno regolato consistentemente la viabilità e garantito attraversamenti in piena sicurezza.