L'arcivescovo Battaglia dal sindaco de Magistris, la dedica sul libro d'onore: «Napule è mille culure»

Il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, ha ricevuto oggi nella sede del Comune la visita dell'arcivescovo monsignor Domenico Battaglia che ha voluto così ricambiare, sottolinea una nota, «quella fatta dal primo cittadino a ridosso del suo insediamento a Largo Donnaregina». «Un lungo e cordiale colloquio si è snodato tra de Magistris e Battaglia, evidenzia la nota del Comune, il quale era accompagnato dal vescovo ausiliare Lucio Lemmo. Al termine don Mimmo ha firmato il libro d'onore di Palazzo San Giacomo, scrivendo: «Napul'è mille culure… e sei bellissima. Credi in te». Questo il messaggio dell'arcivescovo metropolita di Napoli che è stato «molto apprezzato» dal sindaco il quale «ha voluto ringraziare di cuore don Mimmo per la visita e per le belle parole per la città».

