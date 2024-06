Napoli, il sindaco Manfredi a Pianura posa la prima pietra della nuova scuola Troisi

Il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi quest'oggi ha posato simbolicamente la prima pietra della ricostruzione della scuola Massimo Troisi di Pianura, in Via Provinciale con lui anche la dirigente scolastica Vera Brancatelli.

«Oggi la prima pietra, è un investimento importante e lo è per i nostri bambini. Sarà una struttura moderna, altamente antisismica, consumo basso di energia» dichiara Manfredi che aggiunge: «La fine dei lavori è prevista per il 2026 e poi i nostri bambini avranno una scuola bellissima». Lavori che hanno subito nei mesi scorsi una frenata a causa di alcuni colpi di arma da fuoco sparati contro i cancelli dell'istituto, poi ripresi dopo che la ditta appaltatrice ha sottoscritto ll patto per la legalità con l'associazione antiracket.

«Resteremo vigili - commenta Manfredi- come lo siamo con la Prefettura su tutti i cantieri aperti in città» Un progetto innovativo, ideato dall'architetto Pasquale Raffa, che prevede tre aule per la scuola dell'infanzia e dieci aule per quella elementare.

«E' una soddisfazione enorme per me che sono pianurese - esordisce Raffa- quando lessi del bando del Ministero per l'assegnazione dei fondi per la demolizione e la ricostruzione innovativa degli edifici scolastici, pensai subito di parteciparvi.

Abbiamo vinto su duecentododici candidati, Una soddisfazione, soprattutto perché parliamo di un edificio altamente innovativo che rientra tra gli edifici Nzeb, cioè a consumo quasi nullo». Oltre ad averlo ideato, Raffa dirige anche i lavori e ci svela alcuni punti di forza della nuova scuola pianurese «Avrà dei piccoli orti, una palestra chiusa di circa 200 mq ed un campo sportivo all'aperto oltre ad un'arena che si può prestare a molti usi».

La nuova Massimo Troisi sta nascendo e sarà il fiore all'occhiello di un quartiere all'angolo della città.