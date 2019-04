Napoli, slot fuori controllo: stretta flop e zero controlli

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 17 Aprile 2019, 07:00 - Ultimo aggiornamento: 17-04-2019 07:01

Il duello fra il Comune di Napoli e la ludopatia è in corso da anni. La città s'è dotata, già dal 2016, di un regolamento stringente in tema di orari e distanza dai luoghi di ritrovo delle sale scommesse. Dieci giorni fa c'è stata un'ulteriore ordinanza restrittiva. I limiti di orario (scommesse vietate fino alle 9 del mattino e nello spazio fra le 12 e le 18) o, in alternativa, l'allontanamento ad almeno 500 metri da scuole, chiese e altri luoghi di ritrovo, è stato esteso anche ai cosiddetti «corner», si tratta delle zone dedicate al gioco, generalmente slot machines o videopoker, installate all'interno di altri esercizi commerciali come bar o tabaccherie.Il documento di ulteriore restrizione è stato salutato con il giusto entusiasmo dall'intera compagine comunale, Giunta e consiglieri, soprattutto quelli che si sono spesi per stilare il nuovo regolamento, tra gli altri Marco Gaudini e Stefano Buono dei Verdi. Quest'ultimo, a nome del suo gruppo dice con vigore: «Auspichiamo che i controlli sul rispetto di questa nuova porzione di ordinanza siano costanti e severi, così come è avvenuto in occasione del varo dei provvedimenti per le sale gioco. Questo allargamento di restrizioni anche ai corner - continua Buono - è importante perché contribuisce alla lotta al contrasto alle ludopatie che vede il Comune di Napoli in prima linea».