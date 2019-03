Napoli: arriva a Soccavo la raccolta differenziata porta a porta

Giovedì 21 Marzo 2019, 16:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nell'ambito del Piano di Raccolta Differenziata 2019-2020 della città di Napoli, l'ampliamento del servizio «Porta a Porta» interesserà il quartiere di Soccavo, in particolare la Zona Fiumi. Il PaP inizierà il 25 marzo, e coinvolgerà 6.400 cittadini suddivisi in 2400 famiglie e 60 utenze commerciali tra ristoranti, ortofrutta e fiorai. È prevista la raccolta a domicilio delle tre principali frazioni, Non Riciclabile (contenitore grigio), Umido (contenitore marrone) e Carta (contenitore bianco). Per le altre frazioni, Plastica e Metalli e Vetro, verranno notevolmente potenziate le attrezzature a campana poste su strada.Il nuovo calendario ha inizio la sera di lunedì, per le utenze domestiche con l'esposizione del Non Riciclabile (contenitore grigio) dalle ore 20:00 alle ore 22:00, per le utente commerciali, ristoranti, ortofrutta e fiorai con l'esposizione dell'Umido (contenitore marrone) dalle ore 08:00 alle ore 09:00 e del Non Riciclabile (contenitore grigio) dalle ore 20:00 alle ore 22:00. I calendari con tutte le informazioni riguardo i giorni, gli orari e le modalità di esposizione sono consultabili tramite l'App «DifferenziaPureTu!» o sul sito di Asia.«Circa 8.000.000 di euro investiti per l'acquisto di contenitori e automezzi, grazie ai quali il sistema Porta a Porta ha raggiunto 500.000 abitanti, raggiungendo a Dicembre 2018 il 36% di raccolta differenziata - dichiara l'assessore all'Ambiente Raffaele del Giudice - la raccolta differenziata è operativa sull'intero territorio cittadino, in parte di prossimità, attraverso le campane o contenitori stradali, ed in parte domiciliare con sistemi di Porta a Porta a secondo delle caratteristiche dei diversi quartieri e del tipo di utenza. L'obiettivo è una gestione dei rifiuti che massimizzi le frazioni indirizzabili al riciclaggio e garantisca massima igiene e vivibilità ai cittadini, che devono continuare a collaborare separando correttamente i rifiuti».