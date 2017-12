Martedì 26 Dicembre 2017, 13:57 - Ultimo aggiornamento: 26-12-2017 17:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Coperte, cappelli e sciarpe per i senzatetto della città. Questa l’attività svolta nella giornata di Santo Stefano dalle donne del coordinamento Verdi della Campania, nei pressi della stazione centrale di piazza Garibaldi a Napoli.«L’attività di questa mattina - dichiarano le donne in strada - è anche una risposta all’ordinanza del sindaco di Como. Noi vogliamo aiutare gli indigenti napoletani e non solo. Questa città continuerà ad accogliere e a dare una mano a chi si trova in difficoltà ed è più debole di noi».